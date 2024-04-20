Taner Gülleri: Kazanmak zorundayız!

IĞDIR’A KAZANMAK İÇİN GİTMİŞTİK



Sözlerine 2-2 sona eren Iğdır Futbol Kulübü maçı ile başlayan Taner Gülleri şu şekilde konuştu: Her maça olduğu gibi Iğdır’a da kazanmak için gitmiştik. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarı tek golle sona erdi. İkinci yarıda üzerimize geleceklerini biliyorduk. İlk 5-10 dakika önemliydi. Bunu da başardık ve 55’te 2-0’ı yakaladık.

2-0’DAN SONRA ÇOK ŞANSSIZ BİR GOL YEDİK



Iğdır şöyle bir konu oldu. İlk yarıda rüzgar aleyhimize esiyordu, hava da açıktı. İkinci yarıda yağmur yağdı, fırtına çıktı, rüzgar da tersine döndü. Bu sırada talihsiz bir gol yedik. Kaygan zeminde kalecimiz şanssızdı. Ona da söyledim. Canı sağ olsun. Herkes bizim için önemli, hatalar da bizim için tabii ki önemli olan yaptığın hatada kalmaman.

İNANILMAZ MÜCADELE ETTİLER



2-1’den sonra oyuncularımın gardı düştü. 3 dakika sonra bir gol daha yedik. Maç sonuna kadar skoru tutmaya çalıştık. 2-2’yken iki takım da pozisyon bulduk. 2-0 öndeyken beraberlik ile ayrılmamız bizi üzdü. Takım yine inanılmaz mücadele etti. Futbolcularımızın istek, arzu ve coşkusundan memnunum. Saha içinde ne kadar istediklerini görünce ben de motive oluyorum.

HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR



9 haftadır buradayım ve futbolcularım çok büyük bir çaba harcıyor, istediklerimizi harfi harfine yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu da sahaya yansıyor. Şu an her şey yolunda ve iyi gidiyor. Önümüzde çok önemli bir Soma maçı var. Muhakkak kazanmamız gerekiyor. Bunu başaracağız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz.

KİMSENİN İŞİ KOLAY DEĞİL



Sarıyer, Aksaray’a gidiyor, ardından içeride İskenderun ile oynuyor. Rakibimiz onlar gibi görünüyor. İkili averajda biz öndeyiz. Düzce biraz gerimizde kaldı. 1 maç fazlası var. Etimesgut’un da maçları kolay değil. Bizim için de geçerli bu durum. Final haftalarına girdik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Koca bir sezonun emekleri bu maçlarda ortaya çıkıyor. Bu süreci hatasız geçmek istiyoruz.

FORMAYI KİM GİYERSE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR



Takımımızda Eray ve Ömer Faruk yok, Okan iki hafta önceki İnegöl maçında bileğinden sakatlandı, Volkan’ın Kastamonu maçından kalma kasık sakatlığı bulunuyor. Alpay da cezalı. Elimizde stoper olarak genç Yusuf var. İçeriden bir şeyler çıkarmamız lazım. İnşallah Volkan’ı oynatabiliriz. Olmazsa da kime ne görev verirsek herkes iyi niyetli şekilde bu görevi yerine getirecek.

TARAFTARIMIZI DAVET EDİYORUZ



Her zaman söylerim… 12. adam bizim için çok önemli… İtici gücümüz olacaklar. Kastamonu maçında bizim işimizi hayli kolaylaştırmışlardı. Soma maçında da onları bekliyoruz. Kocaelispor bu haftaki Ümraniye maçını pazartesi akşamı oynuyor. Bu açıdan bakıldığında tribünlerimiz daha da dolacaktır. Buna inanıyor ve tüm taraftarımızı stadımıza bekliyoruz.