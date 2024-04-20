Derince Birlikspor 2.Küme’de fazla beklemedi

ŞAMPİYON DERİNCE BİRLİKSPOR
Geçen yıl genç oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de düşme üzüntüsü yaşayan Derince Birlikspor, bu sezon 2.Küme’de kadrosuna Ömer Gören, Tunahan Gündoğdu gibi tecrübeli isimleri kattı. Haftaya en yakın rakibinin 9 puan önünde giren Derince Birlikspor, Cumartesi akşamı İzmit 41 FK karşısında İlkay, Emirhan Bostan (2), Muhammet Usta (2) ve Tuhanan Gündoğdu’nun attığı gollerle 6-2 galip geldi. Kalan son 3 maçından birini 3-0 hükmen kazanacak olan Derince Birlikspor böylece şampiyonluğunu ilan etti. Serkan Garan’ın teknik adamlığını yaptığı Derince Birlikspor, 2.Küme’de sadece bir sezon kaldı, yeniden 1.Küme’ye yükseldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.