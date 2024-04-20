Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Derince Birlikspor 2.Küme’de fazla beklemedi

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme  C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Derince Birlikspor, Cumartesi akşamı İzmit 41 FK’ya konuk oldu. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta rakibini 6-2 yenen Kırmızı-Lacivertli ekip, bitime 3 hafta kala yeniden 1.Küme’ye yükseldi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Derince Birlikspor 2.Küme’de fazla beklemedi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ŞAMPİYON DERİNCE BİRLİKSPOR

Geçen yıl genç oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de düşme üzüntüsü yaşayan Derince Birlikspor, bu sezon 2.Küme’de kadrosuna Ömer Gören, Tunahan Gündoğdu gibi tecrübeli isimleri kattı. Haftaya en yakın rakibinin 9 puan önünde giren Derince Birlikspor, Cumartesi akşamı İzmit 41 FK karşısında İlkay, Emirhan Bostan (2), Muhammet Usta (2) ve Tuhanan Gündoğdu’nun attığı gollerle 6-2 galip geldi. Kalan son 3 maçından birini 3-0 hükmen kazanacak olan Derince Birlikspor böylece şampiyonluğunu ilan etti. Serkan Garan’ın teknik adamlığını yaptığı Derince Birlikspor, 2.Küme’de sadece bir sezon kaldı, yeniden 1.Küme’ye yükseldi. 

# İzmit, Derince

20 Nis 2024 - 23:22 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.759.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL