Kocaeli’de 6 ilçede elektrikler kesilecek (21 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 21 Nisan Pazar günü SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında 6 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Başiskele, Kandıra, Kartepe, Gölcük, Gebze ve Darıca’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
Kaynak: Haber Merkezi
SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 21 Nisan Pazar günü 6 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.