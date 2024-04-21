İzmit’te bu yolu kullanacaklar dikkat! Tek şeride düşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde devam eden bina yıkım çalışması nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışı tek şeritten sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm sürücü ve yayaların bu süreçte trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.