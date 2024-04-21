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İzmit’te bu yolu kullanacaklar dikkat! Tek şeride düşüyor

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İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde yapılacak olan bina yıkımı sebebiyle trafik Pazar günü tek şeritten verilecek.

İzmit’te bu yolu kullanacaklar dikkat! Tek şeride düşüyor mask
İzmit’te bu yolu kullanacaklar dikkat! Tek şeride düşüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde devam eden bina yıkım çalışması nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışı tek şeritten sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm sürücü ve yayaların bu süreçte trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

 

İzmit’te bu yolu kullanacaklar dikkat! Tek şeride düşüyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Büyükşehir

21 Nis 2024 - 00:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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