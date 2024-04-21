Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı... Feci kaza kamerada

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni, İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yaşanan kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntüde tırın dorse kısmının hemzemin geçitte kaldığı ve bu sırada bariyerin kapandığı tırın geçemediği gözlenirken, ardından hızla gelen trenin klakson çalarak tırın dorsesine çarpıp savurduğu görülüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.