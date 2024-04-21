Feci ölüm... Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Açık Cezaevi Kurum Müdürlüğü kavşağında, İ.G. yönetimindeki kamyon ile tali yoldan çıkan Remzi Çelik'in (54) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü İ.G, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.