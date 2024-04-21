Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 382 sürekli işçi alımına ilişkin kura, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.
Sınavların sonucunda ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın, temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın ve şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.
Başvurular, 22-26 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihleri ile sonrasında sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) görebilecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.