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Meclis'te gündem yoğun... Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Hafta boyunca Meclis'te 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. Salı günü Genel Kurul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum gerçekleştirilecek. Enerji alanında düzenlemeler getiren teklif de bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Meclis'te gündem yoğun... Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor mask
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Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

ENERJİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.

Kaynak: TRT Haber

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21 Nis 2024 - 09:25 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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