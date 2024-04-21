İsrail’in Refah'taki saldırısında çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Sivil Savunma İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altındaki çok sayıda cesede ulaştığına dikkat çekilerek, kayıp ve yaralılara ulaşmak için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan görgü tanıkları da AA muhabirine, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan binada aralarında kadın ve erkek çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaştığını aktardı.

İSRAİL ASKERLERİNCE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ HAMİLE KADININ BEBEĞİNİ GAZZELİ DOKTORLAR KURTARDI

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi’nde doktorlar, İsrail ordusunun bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir hamile kadına yaptıkları müdahaleyle bebeğini kurtardı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sağlık ekiplerinin, İsrail bombardımanında ölen annesinin rahminden kurtarılan bir bebeği hayata döndürme işlemleri yaptığı görülüyor.

İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta enkaz altından ceset çıkarma işlemleri sürüyor

Öte yandan, Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.

İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda ceset kaldı.

AA kameraları, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentteki cesetleri çıkarma işlemini görüntüledi.

Ekipler, ceset parçalarını siyah torbalara koyup cenaze namazlarını kıldı ve sonrasında araçlara yükleyerek defin öncesi hastanelere nakletti.

Cesetler, parçalanmış ve çürümüş olduğu için sayıları net olarak belirlenemedi.

50 FİLİSTİNLİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Sivil Savunma İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Han Yunus Valiliği'ndeki ekiplerimiz, işgal güçleri tarafından toplanarak Nasır Hastanesi’nde toplu olarak defnedilen farklı yaş gruplarından 50 şehidin naaşını ortaya çıkardı.” ifadesine yer verildi.

İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda ceset kaldı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentte cesetleri çıkarma çalışmaları başlatmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA