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Gökçe: “23 Nisan Geleceğimize Emanet”

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gökçe: “23 Nisan Geleceğimize Emanet” mask
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BAYRAMI COŞKU İÇERİSİNDE KUTLUYORUZ

Başkan Gökçe yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümünde milli iradenin hayat bulduğu bu özel günü milletçe coşku içerisinde kutluyoruz. Bağımsızlık meşalesinin yandığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan bizlere geleceğin çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine işaret ediyor. Bizler de Cumhuriyetimizin mimarı Büyük Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda çalışarak, çocuklarımıza daha güzel bir Derince bırakmak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

ATATÜRK’ÜN İLKE VE DEVRİMLERİ IŞIĞINDA

“Atamızın bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi halkımızın engin feraseti ile aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında, çağdaş, laik, insan haklarına dayalı, demokratik hukuk devleti yolunda emin adımlarla, inançla, kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimizi bu özel gün vesilesiyle bir kez daha vurguluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin geleceği çocuklarımıza emanet olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı tekrar kutluyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun”

Kaynak: BÜLTEN

# Türkiye, Derince, başkan

21 Nis 2024 - 09:58 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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