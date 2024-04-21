Derince-Körfez Kaşkaldere Kavşağı gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları büyük oranda tamamlandı. D-100 altındaki eski menfez yenilendi. Menfezden geçen altyapı düzenlendi, deplase edildi. Plent Miks Temel serimi yapılan D-100 altı menfez asfaltlamaya hazır hale getirildi. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni bir menfez inşa edildi. Menfezden Yenikent istikametine giden yolda asfaltlama çalışmalarına başlandı.

396 FORE KAZIK, D-100’E PARALEL KÖPRÜ

Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünden devam eden güney yan yolun(İstiklal Caddesi), D-100 üzerindeki kiraz kavşağa direk ulaşımı için yapılan yeni yolda köprü kiriş montajları yapıldı. 20 adet kirişin monte edildiği köprü ile güney yan yol ile kiraz kavşağa(Cahit Zarifoğlu Caddesi) ve İstanbul istikametine kesintisiz ulaşılabilecek. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılan iki açıklıklı 40 metre uzunlukta, 8.50 metre genişlikteki ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak. Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun trafik akışının olduğu bölgede, trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlanacak. Çalışmalar kapsamında 396 adet fore kazık çakıldı. 396 adet fore kazık toplamda 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zemini sağlamlaştırmak için 1. 530 adet DSM toplamda 20 bin metre derinliğe uygulandı. Uygulanan zemin iyileştirilmesi ve sağlamlaştırması çalışması kapsamında 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturuldu.

Kaynak: BÜLTEN