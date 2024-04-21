Belediye Derincespor’a moral ziyareti

CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen ile birlikte ilçe kadın kolları başkanı ve belediye meclis üyesi Sariye Dilek Türk, belediye ve Büyükşehir meclis üyesi Hakan Korel, ilçe yöneticileri Mukaddes Sarıbaş ve Fadıl Türk’ün ziyaretinde, misafirleri sportif direktör Mustafa Polat ve Teknik Direktör Taner Gülleri karşıladı. Ankara’da parti programında olduğu için ziyarete gelemeyen Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin selamlarını ve başarı dileklerini ileten yöneticiler, Soma maçından iyi bir skor beklediklerini söylediler. Polat ve Gülleri ise bu ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.