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Belediye Derincespor’a moral ziyareti

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Bugün Somaspor ile çok önemli bir maça çıkacak olan Belediye Derincespor’a kamp yapılan otelde moral ziyareti yapıldı.

Belediye Derincespor’a moral ziyareti mask
Belediye Derincespor’a moral ziyareti
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CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen ile birlikte ilçe kadın kolları başkanı ve belediye meclis üyesi Sariye Dilek Türk, belediye ve Büyükşehir meclis üyesi Hakan Korel, ilçe yöneticileri Mukaddes Sarıbaş ve Fadıl Türk’ün ziyaretinde, misafirleri sportif direktör Mustafa Polat ve Teknik Direktör Taner Gülleri karşıladı. Ankara’da parti programında olduğu için ziyarete gelemeyen Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin selamlarını ve başarı dileklerini ileten yöneticiler, Soma maçından iyi bir skor beklediklerini söylediler. Polat ve Gülleri ise bu ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediye Derincespor’a moral ziyareti

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Büyükşehir, Derince, parti, ilçe

21 Nis 2024 - 10:34 - Spor --- Okunma

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