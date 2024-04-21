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Geleneksel Turnuva start aldı

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Kocaeli Barosu Gebze Temsilciliği 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, cumartesi günü Gebze Sporter Halı sahada Jancity- Gece Kartalları ve Kuvayi Adliye -Dereboyu takımları arasında oynanan maçlarla başladı.

Geleneksel Turnuva start aldı mask
Geleneksel Turnuva start aldı
Geleneksel Turnuva start aldı
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Açılış müsabakalarında Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Av.Cemgil Dal ve Komite üyesi Av.Şerafattin Kaya takımlara Fair-Play çağrısı yaparak, başarı dileğinde bulundular. Konuşmalarının ardından bu zamana kadar kamu kuruluşlarında çalışıp hayatı kaydeden meslektaşları ve tüm şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Gebze, Darıca ve Çayırova bölgesindeki avukat, hakim, savcı, polis, jandarma, bekçi ve adliye katiplerinden oluşan toplam 12 takımın katıldığı turnuva, 8 Haziran tarihinde oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geleneksel Turnuva start aldı

 Turnuvanın açılış maçları öncesinde tertip kurulu başkanı Dal takımlara centilmenlik çağrısı yaptı, başarı diledi.

Geleneksel Turnuva start aldı


Geleneksel futbol turnuvasının startı cumartesi günü oynanan iki maçla verildi. Organizasyona 12 takım katılıyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Gebze, futbol, polis

21 Nis 2024 - 10:41 - Spor --- Okunma

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