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21 Nis 2024 - 10:55- Gündem G:

Derince'nin sevilen esnafı kalbine yenildi

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Derince'de esnaflık yapan Ege Ayakkabı'nın sahibi Veli Tan yaşamını yitirdi

Derince'nin sevilen esnafı kalbine yenildi mask
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Derince'nin tanınan ve sevilen esnaflarından Ege Ayakkabı'nın sahibi Veli Tan dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazında Derince Merkez Camii'nden kaldırılacak.

# Derince

21 Nis 2024 - 10:55 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(2)
02

Ringe. - Rabbım rahmetiyle muamele etsin. Mekani cennet olsun inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 12:54
01

Yaşar Gümüş - Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşallah kıymetli dostum meslektaşım veli abim sana rahmet ailene sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 12:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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