Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Fidan ile Merzuk'un yapacağı görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

Görüşmede, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve "İsrail-Filistin ihtilafı" gibi bölgesel konuların da değerlendirileceğini aktaran diplomatik kaynaklar, İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarının da görüşüleceğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Moritanya'ya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Moritanya, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir tutum sergilemiştir."

Sahel bölgesinin ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve önemli dönüşümden geçtiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Sahel'deki güvenlik ortamının sadece bölge için değil, tüm Afrika kıtası ve ötesi için stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Kaynaklar, Moritanya'nın, "çalkantılı" olan Sahel bölgesinde istikrar unsuru olarak ön plana çıktığının altını çizerek, "Ülkemiz, Sahel bölgesinde barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisine önem vermektedir." ifadesini kullandı.

Moritanya- Türkiye ilişkileri

Moritanya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkati çeken diplomatik kaynaklar, Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 30 bin Moritanya asıllı Türk vatandaşının yaşadığını, Moritanyalıların 1920'de Milli Mücadele'de ön saflarda savaştığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinin 2011'de, Moritanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin de 2010'de açıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat 2018'deki Moritanya ziyaretinin, Türkiye'den Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlatan diplomatik kaynaklar, bu ziyaretle ikili ilişkilerin ivme kazandığını kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin, 3. Türkiye-Afrika Ortalık Zirvesi kapsamında Aralık 2021'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini de anımsattı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştiğini ve 2023'teki ikili ticaret hacminin 174,6 milyon dolar olduğunu aktaran diplomatik kaynaklar, 2024'ün ilk 3 ayındaki ikili ticaret hacminin 53,6 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Kaynaklar, yaklaşık 20-25 Türk balıkçı teknesinin Moritanya'daki Nouadhibou şehrinde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre Türk girişimcilerin Moritanya'da 200 milyon dolara yakın yatırımı bulunduğuna işaret etti.

Kaynak: AA