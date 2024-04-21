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21 Nis 2024 - 11:16- Gündem G:

Meteoroloji tarih verdi: Kocaeli için yağış uyarısı

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Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre, bugün yurdun doğusunda kuvvetli yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Yeni haftayla birlikte ise tüm yurtta sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yarın ve salı günü ise Kocaeli'de yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi: Kocaeli için yağış uyarısı mask
Meteoroloji tarih verdi: Kocaeli için yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

Meteoroloji tarih verdi: Kocaeli için yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de aralıklı yağış beklenirken Salı günü yağmurun Marmara Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise artması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne ve kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, Kocaeli, hava, yeni, meteoroloji

21 Nis 2024 - 11:16 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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