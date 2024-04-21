Özhan Kurt, genel başkan yardımcısı oldu

TFFHGD Genel Merkez 14.Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ankara’da gerçekleştirilen kongrede iki aday yarıştı. İlhan Erdem 268 oyla yeni genel başkan seçilirken, diğer aday Ali Uluyol’a 170 oy çıktı. İlhan Erdem’in listesinde yer alan Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt da genel başkan yardımcılığı ile basın sözcülüğünü üstlendi. Kurt geçen dönem genel başkan vekili olarak görev yapmıştı. Özhan Kurt sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. İlimizden 14 delegenin tamamı Kurt’un yönetimde olduğu İlhan Erdem’i destekledi.
TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI
Kurt şu ifadelere yer verdi: “Yeniden Genel merkez yönetim kurulu üyesi olarak seçilmemde desteklerini esirgemeyen başta Kocaeli delegelerimiz olmak üzere tüm delegelerimize, tarafıma Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Basın sözcülüğü görevini tevdii eden Genel Başkanımız İlhan Erdem ve yönetim kurulu üyelerimize, emek ve hizmetlerinden ötürü önceki dönem Genel Başkanımız Abdurrahman Arıcı ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim”
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.