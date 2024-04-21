Hürriyet’in iki maddesi İzmit’i yine gerdi

KOMİSYONA GİTMEDEN OYLATTI

İzmit Belediyesi ilk meclis toplantısı cumartesi günü belediye binasında yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’nin meclis çoğunluğu ile yeni döneme daha moralli başladı. Ancak gündeme aldığı iki konu hem meclisi, hem de bazı sivil toplum kuruluşlarını germeye yetti. Başkan Hürriyet, geçen dönem de çok uğraştığı Tügva ve Ensar vakıflarıyla ilgili protokolleri, komisyona bile havale etmeden, CHP oylarıyla direkt mecliste iptal kararı aldırdı.

“HÜRRİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ”

Karara ilk tepki AK Parti grubundan geldi. AK Parti adına konuşan meclis üyesi Hayrettin Ünlü, “Yeni döneme yine bir tartışma konusuyla başlıyoruz. Daha ilk toplantıda yine şehri gerecek bir konu bulmuşsunuz. Bu konuda elinize kimsenin su dökemeyeceği artık aşikâr. Herkesin Başkanı olacağım dediğinizde acaba geçen beş yıldan ders mi aldı diye düşünmüştük. Ama maalesef değişen yok” dedi.

STK’LAR TEPKİLİ

Öte yandan Hürriyet’in karar aldığı sırada CHP Gençlik Kolları Tügva’nın elinden alınmak istenen Tepeköy Mahallesi’ndeki yurdun önüne giderek açıklama yaptı. CHP’li gençlerin Hürriyet’e teşekkür içeren konuşmasında, “Bu yurt artık Cumhuriyet çocuklarına açıldı” şeklinde ifade kullanması gerilimi artırdı. Tügva’nın söz konusu kararla ilgili hukuki yolda mücadelesinin devam edeceği öğrenildi. Sivil toplum kuruluşları da bu karara bir hayli tepkili.

İşte Hayrettin Ünlü’nün açıklaması:

Yeni döneme yine bir tartışma konusuyla başlıyoruz.

Daha ilk toplantıda yine şehri gerecek bir konu bulmuşsunuz.

Bu konuda elinize kimsenin su dökemeyeceği artık aşikâr.

Herkesin Başkanı olacağım dediğinizde acaba geçen beş yıldan ders mi aldı diye düşünmüştük.

Ama maalesef daha ilk mecliste gördük ki, siyasi polemiklerle bir beş yıl daha geçireceksiniz.

Halka hizmet etmek yerine, bol bol laf üretecek, kavga çıkaracak ve bunun siyasi rantından medet umacaksınız.

Mevzu yine AK Parti döneminde yapılan bir eserin olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz.

Boya, badana, tabela belediyeciliğine devam.

Yani ortada konuşacağımız sizin bir eseriniz yine yok.

İzmit’e yeni birşey yapamadığınız gibi bozmaya, bozgunculuğa devam ediyorsunuz.

Tepeköy Mahallesi’nde AK Parti dönemi yapılan yurt binasının Tügva ile yapılan sösleşmesini feshetmek için toplanmış bulunuyoruz.

Şuna emin olun bu yurt binasını boşaltmak için beş yıldır verdiğiniz uğraşın yüzde birini, onbinlerce üniversite öğrencisinin bulunduğu İzmit’te bir tane daha yeni yurt binası yapayım, bu da benden olsun diye vermediniz.

Bırakın üniversite öğrencilerine yurt yapmayı, her mahalleye kreş sözünüzü bile tutamadınız.

Bozgunculuğu tercih ettiniz.

Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı, protokol iptaliyle almak istediğiniz yeri zaten kullanmayan Ensar Vakfı’nı bugün bu meclise konu etme gereği duymazdınız.

Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı, varolan bir yurttan, bir tane daha yapmak yolunu tercih ederdiniz.

Bakın, burası çok ilginç;

Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı, beş yıldır varolan bu yurttan ücretsiz kontenjan hakkınızı kullanırdınız. Ama bir tane öğrenci için bile bunu kullanmadınız.

Niyetiniz her zamanki gibi bağcıyı dövmek.

Tabela belediyeciliği yap, isim değiştir, polemik çıkar, günü kurtar.

Maalesef daha ilk günden bazı şeyleri düzelteceğiniz ve herkesin başkanı olacağınız inancımız kayboldu.

Herkesin belediye başkanı olursanız, İzmit kazanır. Biz de milletimizin lehine alacağınız kararlarda tam destek veririz.

Ama polemiklere devam eder, kavga çıkartmaya devam eder, bu kenti gererseniz, sizi İzmit halkına şikayet edeceğimizi unutmayın.

Ve dışladığınız kesimlerin hakkını, siyasi anşayışla ayrımcılığa maruz bıraktığınız kesimlerin hakkını sonuna kadar hem mecliste, hem de hukuk yoluyla arayacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu gerekçelerle grubumuz adına ilgili maddelere red oyu kullanacağımızı belirtiyor, yeni dönemin şehrimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi