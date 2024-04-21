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Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti

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Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Kocaeli Dişhekimleri Odası üyeleri, yeni dönem başkanını seçmek için sandık başına gitti. 2 adayın başkan olmak için yarıştığı seçimde saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek.

Muhammet Emin Can
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Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti mask
Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti
Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti
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848 üyesinin oy kullanma hakkı bulunan TDB Kocaeli Dişhekimleri Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. 20 Nisan Cumartesi günü genel kurul toplantısını gerçekleştiren odanın yeni dönem başkanını belirtmemek için üyeler sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi İzmit Şen İş Merkezi'nde yer alan oda ofisinde yapılırken Töre Genç ile Meltem Çağın Alkan Yıldırım başkanlık için üye oylarına talip oldu. Başkan adaylarından Yıldırım yeşil liste ile seçime girerken Genç ise turuncu liste seçimde. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçim sonucu 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin kurulu oluşacak, 10 kişiden oluşacak birlik delegeleri seçilecek. 

Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti

YEŞİL LİSTE YÖNETİM KURULU: Berna Arslan, Çağrı Akçay, Demet Patoğlu Kantarcı, Deniz Ergünce, Ece Erinalçık Şemen, Hatice Gürkan, Meltem Çağın Alkan Yıldırım, Meral Başyiğit, Talha Özyiğit

DENETLEME KURULU: Ayşe Çalık Şentürk, Muhammed Zeyeddin Bayram, Sümeyye Aktaş

DİSİPLİN KURULU: Çağrı Arslan, Ergün Evin, Fatih Yılmaz, Mehtap Tuba Mert, Sena Arslan

BİRLİK DELEGELERİ: Berna Arslan, Demet Patoğlu Kantarcı, Deniz Ergünce, Ece Erinalçık Şemen, Edip Karaaslan, Engin Tokmak, Meral Başyiğit, Muhammed Pasvanoğlu, Semih Taşveren, Yaşar Hülya Soykal

TURUNCU LİSTE YÖNETİM KURULU: Bora Bayrak, Fatma Furuncuoğlu, Hamza Turan, Hasan Orakçı, Murat Demiral, Sabri Cora, Simel Karaca, Töre Genç, Tuğba Çongara Kıvrak

DENETİM KURULU: Arzu Tekelli, Gülnaz Şen, Tuğçe Balaban

DİSİPLİN KURULU: Asiye Boyacı, Aylin Kara Yurtsever, Ömer Erdal, Pelin Yıldırım, Şeküre Olgu Yalçın

BİRLİK DELEGELERİ: Bora Bayrak, Fatih Mehmet Coşkunses, Hamza Turan, Hasan Orakçı, Murat Demiral, Mustafa Volkan Severcan, Özgür Umut Şekercioğlu, Reyhan Karaaslan, Sabri Cora, Töre Genç

Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti
Dişhekimleri başkanını seçmek için sandığa gitti

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21 Nis 2024 - 11:58 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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