Bağı bahçesi olmayan kent sakinleri, balkonlarında yetiştirdikleri sebzelerle doğa özlemini gideriyor

Havaların ısınmasıyla kentin park ve bahçeleri çiçek kokularıyla dolarken, apartman dairelerinde yaşayanlar ise doğa özlemlerini gidermek için kendi mini bahçelerini yapıyor.

Giriş katlarda yaşayanlar binalarının önündeki küçük alanı, yüksek katlarda oturanlar ise balkon ve teraslarını rengarenk çiçeklerle süslüyor, meyve ve sebze fidesi ekerek kendi ailelerine yetecek kadar ürün yetiştiriyor.

Bazı kent sakinleri önceki seneden elde ettikleri tohumları yeni sezonda kullanırken, bazıları da ekmek istedikleri ürünlerin tohum ve fidelerini almak için İstanbul'daki Tarihi Eminönü Çiçek Pazarının yolunu tutuyor.

İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenlerin de rağbet gösterdiği pazardan tohum, aşılı ve aşısız fide, bitki soğanı, toprak, gübre alışverişi yapan vatandaşlar, satıcılardan bitkileri nasıl yetiştireceklerine dair bilgiler de alıyor.

Tohumların fiyatları ürüne göre değişiklik gösterirken, maydanoz, tere, reyhan, fesleğen ile birçok çeşidi bulunan domates, biber, salatalık ve çilek fidelerinin fiyatları ise 10 liradan başlıyor.

EN ÇOK DOMATES, SALATALIK, BİBER, PATLICAN VE ÇİLEK FİDESİ SATILIYOR

Tarihi Eminönü Çiçek Pazarı'nda tohum ve fiden satışı yapan Erdal Boyacı, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce fide satışlarına başladıklarını, pazarda domates, biber, patlıcan kara lahana, beyaz lahana, kıvırcık fideleri ve bütün tohumları sattıklarını söyledi.

Boyacı, "Müşterilerimiz genellikle bahçesi ve balkonu olanlar. Balkona ekenler genellikle aşılı fide alıyorlar. Aşılı domateslerimiz, salatalıklarımız ve lahanamız var. Bu sene ilk defa yediveren Osmanlı çileği geldi. Çok güzel çilekleri var, saksılarda muhteşem bir şekilde yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Bu mevsimde İstanbul iklimi için fidanların, Anadolu iklimi için ise tohumların uygun olduğunu kaydeden Boyacı, "Örneğin bir saksıya 3 fide dikiyorlar. 3 fideden yaklaşık 30 ile 38 kilo arası domates alıyorlar. Salatalıklarımızdan da saksıya ikişer adet ekenler, 40 ile 47 kilo arası salatalık alıyor. 3 çilek fidesi ekenler 4-5 kilo kadar çilek alıyorlar. Biberlerimiz genelde sık ekiliyor. Bir saksıya 7-8 biber fidesi ekenler 6 ile 12 kilo arası ürün alıyorlar." diye konuştu.

Boyacı, ekim yapanların gübre kullanımına dikkat etmeleri uyarısında bulunarak, "Bize sorduklarında hangi gübre hangi fideye kullanacaklar, hangi mevsimde ne gübresi atılacak bilgilendiriyoruz." dedi.

Evlerde beslenen kuşların gübrelerinin de bitkiler için çok verimli olduğunu ifade eden Boyacı, "Örneğin 5 litre suya bir çay bardağının yarısı kadar kuş gübresi koyup bekletilirse, on gün sonra kullanabilirler. Mükemmel doğal gübre." değerlendirmesini yaptı.

Boyacı, pazarda en çok domates, salatalık, biber, patlıcan ve çilek fidesi sattıklarını söyledi.

ÇİÇEKLERDE SARDUNYA, PETUNYA VE HERCAİ MENEKŞE TERCİH EDİLİYOR

Esnaf Savaş Özdemir de şu an genel ekim dönemi olduğunu belirterek, pazarda lale, sümbül ve glayöl çiçekleri soğanlarının satışını da yaptıklarını anlattı.

Bu dönemde 85-90 çeşit ürün ekilebildiğini kaydeden Özdemir, çiçeklerde en çok sardunya, petunya ve hercai menekşenin tercih edildiğini dile getirdi.

Begonvilin de çok sevildiğini aktaran Özdemir, ancak çiçeğin İstanbul iklimine çok uygun olmadığından genelde Adalar'da yaşayanların satın aldığını söyledi.

"KENDİ BÜYÜTTÜKLERİMİZİN TADI FARKLI OLUYOR"

Balkonlarına sebze ekmek için eşiyle ile birlikte pazara gelen Kadir Yıldırım, "Bağ bahçemiz yok. Apartman dairesindeki balkon için domates, biber bakıyoruz. Her yıl hemen hemen ekiyoruz. Mahsullerimiz oluyor. Çiğ yiyoruz, salata yapıyoruz. Memleket Adıyaman, orada her şey var. Burada sadece süs amaçlı yapıyoruz, ticaret amaçlı değil." ifadelerini kullandı.

Feride Yıldırım da sebze ekmeyi sevdiğini belirterek, "Domates, biber, patlıcan, salatalık her şey severim. Kendi büyüttüklerimizin tadı farklı oluyor. İnsan yediğinde tadı daha güzel geliyor. " dedi.

Kocaeli İzmit'teki bahçesi için alışverişe gelen Çiğdem Yılmaztürk, "Maydonoz ile dereotu aldım, bahçeme ekeceğim. Her yıl ekiyorum. Küçük bir alanım var ama verimi çok güzel. Her yerin beton olduğu bu zamanda insan kapısının önünden kopartıp alıyor. Kirazım, incirim, cevizim var bahçede. Yaz aylarında bu tür yeşillikler için pazara pek gitmiyorum çünkü bahçem bütün ihtiyacımı karşılıyor." diye konuştu.

Pazardan Ankara'daki evinin balkonu için maydanoz ve dereotu tohumu satın alan Sibel Duymaz da "Balkonumda yetiştirmek istiyorum. Onları koparıp salatalarıma koyuyorum hoşuma gidiyor. Saksılarda yetiştireceğim. Doğayı, tabiatı seviyorum, insanlar balkonda da olsa böyle küçük şeyler yetiştirmeli, çocuklara da bunu aşılamalı." ifadelerini kullandı.

MALATYALI DEPREMZEDE KALDIĞI KONTEYNERİN BAHÇESİ İÇİN YILDIZ ÇİÇEĞİ SATIN ALDI

Gülizar Koçak, pazardan aldıkları bir sepet dolusu fideyi arkadaşıyla Esenler'deki evlerinin bahçesine ekeceklerini söyledi.

Fidelere güzel baktıklarında iyi mahsuller elde ettiklerini kaydeden Koçak, "Topladıklarımızı yemek yapıyoruz, fazla olursa kış için buzdolabına koyuyoruz. Elimde olsa hayalim memlekete gitmek çünkü orada toprağımız, bağımız var çok şükür. Çalıştığımız için İstanbul'dayız. Bağımız bahçemize de gidiyoruz, ekiyoruz. İnsan ayağını toprağa basınca başka türlü oluyor." diye konuştu.

Silivri'deki yazlığının bahçesi için alışverişe çıkan Celal Akçıl, "Hanım sipariş verdi. Biber, domates istedi. İstanbul'da bunu yapamıyoruz, imkansız. Sabah kahvaltı için taze taze toplayıp yiyoruz." dedi.

Depremzede Ümit Tüzün ise hayatlarını sürdürdükleri konteynerin önüne ekmek için çiçek soğanı aldığını belirterek, "Çiçek hastasıyım, yıldız çiçeği soğanı aldım. Deprem bölgesindeyiz biz, Malatyalıyız. Konteynerde kalıyoruz. Bahçeme ekip oraları güzelleştirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA