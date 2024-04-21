Kartepeli Osman Sungur vefat etti

Kartepe Acısu Mahallesi’nin tanınmış simalarından, beldede uzun yıllar market işletmeciliği ve cami dernek başkanlığı yapan Osman Sungur(82) yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu vefat etti. BAĞKUR emeklisi olan Osman Surgur aralarında Acısu Belediyesi’nin son Başkanı Abdullah Sungur’un da bulunduğu 6 çocuk babasıydı. Osman Surgur’un cenazesi dün ikindi vakti Acısu Merkez Cami’nde kılınan namaz sonrasında mahalle mezarlığında defnedildi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.