17 yaşındaki genç ölüme böyle gitmiş... Korkunç kaza kamerada

Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişiminde 11 Nisan Perşembe günü saat 06.00'da meydana gelen kazada Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, caddeye çıkan özel halk otobüsünün karşı istikametten gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle motosikletlin yola savrulduğu anlar da saniye saniye kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Son Pişman - Motosikletlere bir önlem artık şart, çok ölümlü kaza olmaya başladı, yazık aslan gibi delikanlı , Allah rahmet eylesin
Suçlu Otibüsçü - Adam öldürmek için birde üstünden geçiyor. Belki üzerinden geçip birde geri gelmese yaşardı çocuk.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.