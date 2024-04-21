Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Nis 2024 - 13:04- Asayiş G:

17 yaşındaki genç ölüme böyle gitmiş... Korkunç kaza kamerada

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

17 yaşındaki genç ölüme böyle gitmiş... Korkunç kaza kamerada
17 yaşındaki genç ölüme böyle gitmiş... Korkunç kaza kamerada
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişiminde 11 Nisan Perşembe günü saat 06.00'da meydana gelen kazada Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, caddeye çıkan özel halk otobüsünün karşı istikametten gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle motosikletlin yola savrulduğu anlar da saniye saniye kaydedildi.

17 yaşındaki genç ölüme böyle gitmiş... Korkunç kaza kamerada
17 yaşındaki genç ölüme böyle gitmiş... Korkunç kaza kamerada

# Derince, Motosiklet

21 Nis 2024 - 13:04 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Son Pişman - Motosikletlere bir önlem artık şart, çok ölümlü kaza olmaya başladı, yazık aslan gibi delikanlı , Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 13:35
01

Suçlu Otibüsçü - Adam öldürmek için birde üstünden geçiyor. Belki üzerinden geçip birde geri gelmese yaşardı çocuk.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 13:22

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL