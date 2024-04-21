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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) yapıldı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı mask
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Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde, toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yaptı.

Sınavda, 533 bina ve 7 bin 448 salon kullanıldı, emniyet dahil 25 bin 684 görevli yer aldı.

Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika yanıtlama süresi verildi.

Saat 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erdi.

ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: AA

21 Nis 2024 - 13:16 - Eğitim --- Okunma

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