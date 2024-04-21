Talay Apartmanı yıkılıyor

YAKLAŞIK 1 HAFTA SÜRECEK

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte, özellikle 1999 öncesi inşa edilen yapıların deprem dayanıklı olup olmadığı konusunda hassasiyet arttı. Bazı yapılar hakkında zorunlu yıkım kararları alınırken bazı yapılarda da mal sahipleri tarafından yıkım kararları alındı. O yapılardan biri de İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No:31’deki, 5 katlı bina oldu. Altında yer alan dükkânda hizmet veren eczane geçtiğimiz günlerde dükkânı boşaltırken ardından binadaki söküm çalışmaları hız kazanmıştı. Söküm çalışmaları sonrası ise binada yıkıma geçildi. 21 Mart Pazar günü başlayan yıkımın yaklaşık 1 hafta sürecek.

YENİDEN BİNA İNŞA EDİLECEK

Yunus Metal isimli firma tarafından, makas olarak bilinen iş makinesiyle yıkımına başlanan işte 15 kişilik ekip çalışıyor. Yıkım sebebiyle Leyla Atakan Caddesi’ndeki trafik akışı kademeli olarak tek şeride düşebilirken yer yer akış durma noktasına da geliyor. Vidanjör ile yıkım sırasında çıkan tozun yayılımı önlenmeye çalışılıyor, binadan düşen taşların yayalara zarar vermemesi için kaldırıma sac bariyerler de yerleştirildi. Yıkım sonrası bölgeye yeni bir bina inşa edileceği bilgisine ulaşıldı. Bu binanın da yıkılmasıyla birlikte son 1 yılda Leyla Atakan Caddesi üzerindeki 3 bina yıkılmış olacak.