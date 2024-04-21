Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Nis 2024 - 13:26- Gündem G:

Talay Apartmanı yıkılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz günlerde sökümüne başlanan İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki, 5 katlı Talay Apartmanı’nın yıkım çalışmaları da başladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Talay Apartmanı yıkılıyor
Talay Apartmanı yıkılıyor
+2
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

YAKLAŞIK 1 HAFTA SÜRECEK

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte, özellikle 1999 öncesi inşa edilen yapıların deprem dayanıklı olup olmadığı konusunda hassasiyet arttı. Bazı yapılar hakkında zorunlu yıkım kararları alınırken bazı yapılarda da mal sahipleri tarafından yıkım kararları alındı. O yapılardan biri de İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No:31’deki, 5 katlı bina oldu. Altında yer alan dükkânda hizmet veren eczane geçtiğimiz günlerde dükkânı boşaltırken ardından binadaki söküm çalışmaları hız kazanmıştı. Söküm çalışmaları sonrası ise binada yıkıma geçildi. 21 Mart Pazar günü başlayan yıkımın yaklaşık 1 hafta sürecek.

Talay Apartmanı yıkılıyor

YENİDEN BİNA İNŞA EDİLECEK

Yunus Metal isimli firma tarafından, makas olarak bilinen iş makinesiyle yıkımına başlanan işte 15 kişilik ekip çalışıyor. Yıkım sebebiyle Leyla Atakan Caddesi’ndeki trafik akışı kademeli olarak tek şeride düşebilirken yer yer akış durma noktasına da geliyor. Vidanjör ile yıkım sırasında çıkan tozun yayılımı önlenmeye çalışılıyor, binadan düşen taşların yayalara zarar vermemesi için kaldırıma sac bariyerler de yerleştirildi. Yıkım sonrası bölgeye yeni bir bina inşa edileceği bilgisine ulaşıldı. Bu binanın da yıkılmasıyla birlikte son 1 yılda Leyla Atakan Caddesi üzerindeki 3 bina yıkılmış olacak.

Talay Apartmanı yıkılıyor
Talay Apartmanı yıkılıyor
Talay Apartmanı yıkılıyor

 

# hizmet, hafta, yeni, İzmit

21 Nis 2024 - 13:26 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL