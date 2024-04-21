"Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirisine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten kişiye para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 zanlının gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, Kayseri'de de geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, örgütte yaralananlara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten İzmir'de 14, Eskişehir'de de 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Yerlikaya, operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.
Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.