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Türkiye'nin "9. İyilik Gemisi"nin yardım yolculuğu hızlı çekim tekniği ile görüntülendi

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Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin Mersin'den El-Ariş'e yolculuğu hızlı çekim tekniğiyle görüntülendi.

Türkiye'nin "9. İyilik Gemisi"nin yardım yolculuğu hızlı çekim tekniği ile görüntülendi mask
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Mersin Limanı'ndan 16 Nisan'da uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan geminin Akdeniz'deki 55 saatinin yolculuğu hızlı çekim tekniğiyle kaydedildi.

Görüntülerde, 9. İyilik Gemisi'nin Mersin limanından hareket etmesi, Mısır açıklarında yakıt ikmali yapması, Gazze’ye en yakın bölge El-Ariş Limanı'na ulaşması ile yardım malzemelerinin gemiden tahliye edilmesi anları yer alıyor.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemiyle yaklaşık 42 bin ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA

21 Nis 2024 - 14:32 - Türkiye --- Okunma

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