Türkiye'nin "9. İyilik Gemisi"nin yardım yolculuğu hızlı çekim tekniği ile görüntülendi

Mersin Limanı'ndan 16 Nisan'da uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan geminin Akdeniz'deki 55 saatinin yolculuğu hızlı çekim tekniğiyle kaydedildi.
Görüntülerde, 9. İyilik Gemisi'nin Mersin limanından hareket etmesi, Mısır açıklarında yakıt ikmali yapması, Gazze’ye en yakın bölge El-Ariş Limanı'na ulaşması ile yardım malzemelerinin gemiden tahliye edilmesi anları yer alıyor.
Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemiyle yaklaşık 42 bin ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderilmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.