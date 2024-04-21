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Midyeci Ahmet'in ismi değişiyor

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2020 yılında Midyeci Ahmet ismiyle açılan İzmit Karabaşa Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki işletme isim ve içeriğinde değişikliğe gitme kararı aldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Midyeci Ahmet'in ismi değişiyor mask
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Ahmet Çiçek’in sahibi olduğu Midyeci Ahmet, 10’uncu şubesini 2020 yılında İzmit’te açmıştı. Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği köşede No:20’deki, 4 katlı binaya şube açan Midyeci Ahmet 4 yıllık hizmet süresi sonunda değişime gidiyor. Değişimle birlikte işletme adı artık Midyeci Ahmet olmayacak, işletmenin adı ‘Midyeci Amca’ olacak. Eski adıyla birlikte tüm katları midyeci konseptiyle hizmet veren işletme yeni konseptinde teras katı kafe olarak hizmet verecek. Mekânın giriş katında ise gel al hizmeti verilen bir kafe yer alacak. İşletmenin 2,3 ve 4’üncü katı ise midye severler için hizmet verecek.

# hizmet, yeni, İzmit

21 Nis 2024 - 14:54 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Yorumlar

(1)
01

Körfezli - Izmitte o kadar midye sever var mı ya :) 2.3.4. Kat midyeci olacak,hayırlısı olsun

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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