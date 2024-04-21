Midyeci Ahmet'in ismi değişiyor

Ahmet Çiçek’in sahibi olduğu Midyeci Ahmet, 10’uncu şubesini 2020 yılında İzmit’te açmıştı. Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği köşede No:20’deki, 4 katlı binaya şube açan Midyeci Ahmet 4 yıllık hizmet süresi sonunda değişime gidiyor. Değişimle birlikte işletme adı artık Midyeci Ahmet olmayacak, işletmenin adı ‘Midyeci Amca’ olacak. Eski adıyla birlikte tüm katları midyeci konseptiyle hizmet veren işletme yeni konseptinde teras katı kafe olarak hizmet verecek. Mekânın giriş katında ise gel al hizmeti verilen bir kafe yer alacak. İşletmenin 2,3 ve 4’üncü katı ise midye severler için hizmet verecek.