Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Mehmetçiğin destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Mehmetçiğin destanlaştığı topraklara yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bölgede zaman zaman etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi yarımadada Mehmetçiğin destan yazdığı toprakları geziyor.

Bölgede 57. Piyade Alayı Şehitliği başta olmak üzere şehitlikleri gezerek dua eden vatandaşlar, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtlarını da ziyaret ediyor.

Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bölgede yoğunluk oluşturmasıyla özellikle feribot çevresinde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Bu arada Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler için de Şehitler Abidesi ile Anzak Koyu'ndaki hazırlıklar da devam ediyor.

Ziyaretçilerden Bilal Bayrak, Çanakkale'ye ikinci kez geldiğini ve rehber eşliğinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bayrak, çok duygulandığını belirterek, "Allah hepsinden razı olsun. Bu duygu anlatılmaz, imkanı olan herkesin burayı görmesini istiyorum." dedi.

Bölgede alan kılavuzu olarak görev yapan Muharrem Armağan da özellikle hafta sonları tarihi yarımadada ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını anlattı.

Kaynak: AA

# hafta, araç

21 Nis 2024 - 14:57 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL