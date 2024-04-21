Iraklı güvenlik uzmanları, Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti

AA muhabirine konuşan güvenlik ve terör uzmanları, Türkiye'yi rahatsız eden PKK terörünün Irak'taki varlığına karşı işbirliği anlaşmasının imzalanabileceğini ve diğer güvenlik konularında da işbirliği alanlarının artabileceğini söyledi.

Iraklı güvenlik ve terör uzmanı Ahmed eş-Şerifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretiyle Türkiye-Irak ilişkilerinin çok daha iyi bir düzeye taşınabileceğini belirtirken, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

"PKK'nın (Irak'taki) varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır"

"Türkiye gibi bölgesel ve uluslararası anlamda dinamik ve güçlü bir komşudan bahsediyoruz." diyen Şerifi, şunları kaydetti:

"Bölgesel dengeyi sağlamak açısından da Türkiye ile uzlaşı içerisinde olmalıyız. Müslüman bir ülke olan Türkiye ile dini bağımız söz konusu. Tüm bu ortaklıklar ulusal çıkar anlamında değerlendirilmeli. PKK'nın (Irak'taki) varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır ve bunun için askeri anlaşmadan önce ortak iradeye dayalı siyasi anlaşma ve işbirliği yapılmalı. Siyasi anlaşmanın bizlere ne can kaybı ne de maddi külfeti olur. PKK meselesinin çözümünde Irak merkezi yönetimi veya IKBY aracılık yapabilir."

Diğer bir güvenlik ve terör uzmanı Albay Sermed Beyati, Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde su ve enerji dosyalarının yanı sıra terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve ortak sınır güvenliği gibi güvenlik meselelerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Beyati, şu ifadeleri kullandı:

"Irak ile Türkiye arasında bir güvenlik anlaşmasının (PKK'nın Irak'tan çıkarılması) imzalanması uzak ihtimal değil. PKK, başta Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki bölgelere iyice yerleşti. Türk hükümeti, onlarla mücadelede Irak'tan destek bekliyor ve sanırım bu aşamanın sonuna gelindi. Erdoğan'ın ziyareti bu konuda nihai bir durumu ortaya koyabilir."

"Irak ile Türkiye arasında güvenlik işbirliği önemli"

Iraklı analist Ahmed el-Yasiri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son Bağdat ziyareti sonrası Irak ile Türkiye arasında yayınlanan ortak deklarasyonda PKK ile mücadelede işbirliğinin vurgulandığını ve Irak'ın PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak tanıdığını anımsatarak, "Irak ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelecek dönemde daha iyi olacak. İki ülke ABD ile müttefik ülkeler. ABD, Irak ile Türkiye'nin yakınlaşmasını destekleyecek." dedi.

Türkiye'nin ülkelerle "ortaklık politikası" izlediğini ifade eden Yasiri, şöyle konuştu:

"Türkiye, kendisini 'çözüm bulan ülke' olarak sunuyor ve bunda da başarılı oluyor. Bunu Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze meselesinde gördük. Irak ile Türkiye arasında güvenlik meselesinin yanı sıra ekonomik olarak da ortaklıklar söz konusu. Irak ile Türkiye arasında güvenlik işbirliği önemli. İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu gibi, Irak'ın uluslararası ticaret yapabilmesi için Asya ve Avrupa arasındaki geçiş güzergahında bulunan Türkiye'ye ihtiyacı söz konusu."

"Irak, Türkiye'ye PKK ile mücadelesinde destek olabilir"

Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı ve Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan eş-Şammari, Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke arasında birçok meselenin yanı sıra güvenlik başlığının önemli olacağını söyledi.

Şammari, şu ifadeleri kullandı:

" Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde iki ülke arasında özellikle ortak sınır güvenliği konusunda mutabakat sağlanabilir. Bu konuda görüşmeler yapıldı ve karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirildi. (Irak Başbakanı) Sudani hükümetinin su ve petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında bu konularda işbirliği anlaşmaları da imzalanabilir. Ayrıca Irak ile İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının benzeri Irak ile Türkiye arasında PKK konusunda da imzalanabilir. Bu dosya (PKK ile mücadele) Erdoğan'ın ziyareti sırasında masada olacak. Irak, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde destek sunabilir."

Kaynak: AA