Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 22 Nisan 2024 Pazartesi günü Kocaeli’nin Kandıra, Çayırova, Kartepe, Gölcük, Gebze, Başiskele, Karamürsel ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|58905
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KIRKARMUT
|KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER
|22.04.2024
|09:00
|15:30
|58984
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ
|1013/1., 1013/1. SK., 1013/5. SK., 1014/5. SK., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1038/2. SK., 1063/2. SK., 1063/4. SK., 1072., 1072. SK., 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1075. SK., 1076. SK., 1078., 1078. SK., 1078/1., 1078/1. SK., 1079. SK., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/2. SK., 1084., 1084. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086. SK., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3. SK., 1087., 1087. SK., 1088. SK., 1089., 1089. SK., 1090., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095. SK., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., 1099. SK., 1966. SK., 1967. SK., 1969., 1969. SK., 1974. SK., 1974/1. SK., KAVAK CD., SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT OKTAY KAYA CD., TERMINAL, YENİ BAĞDAT CD.
|22.04.2024
|08:30
|15:00
|59034
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE
|7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK.
|22.04.2024
|09:00
|17:00
|59101
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ
|AYAZMA CD., BORA SK., CENGIZ TOPEL, GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA, İBNİSİNA SK., LİMAN SK., OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SUNA SK., YENİÇERİ SK.
|22.04.2024
|09:30
|17:30
|59166
|KOCAELİ
|GEBZE
|TAVSANLI, TAVŞANLI
|4525, 4525., 4526., 4538., ARI SK., ÇUKUR SK., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., KARTAL SK., ÖMER COŞKUN SK., TAVSANLI ATATÜRK CD.
|22.04.2024
|09:00
|15:00
|59187
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KAZANDERE
|KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
|22.04.2024
|09:30
|14:00
|59188
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ
|AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER
|22.04.2024
|14:30
|17:30
|59189
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|KIZDERBENT
|AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAMLIK SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DEDE, DEDE SK., FATİH SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HACI ORHAN SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSTİKLAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS SK., KÖSE SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., VALİDE KÖPRÜ CD.
|22.04.2024
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.