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İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti

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İzmit’te Gönüllü Kültür Teşekküllüleri Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti mask
İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti
İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti
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Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllüleri İsrailin Gazze’de yaptığı katliamları kınamak için İzmit’te Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Fevziye Camii önünden başlayan yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasını Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllüleri dönem başkanı Muhammet Hanifi Akbulut okudu. Akbulut Gazzeye yapılan boykotların devam etmesi çağrısı yaptı. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılan çocuklar Filistinli çocuklar için dua etti.

İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti
İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti
İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, tahir büyükakın

21 Nis 2024 - 15:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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