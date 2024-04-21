İzmitli çocuklar Gazzeli çocuklar için dua etti

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllüleri İsrailin Gazze’de yaptığı katliamları kınamak için İzmit’te Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Fevziye Camii önünden başlayan yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasını Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllüleri dönem başkanı Muhammet Hanifi Akbulut okudu. Akbulut Gazzeye yapılan boykotların devam etmesi çağrısı yaptı. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılan çocuklar Filistinli çocuklar için dua etti.