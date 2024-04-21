Bodrum FK son anda kazandı: 2-1

İlk yarısı golsüz biten maçın 56.dakikasında konuk takım öne geçti. Ev sahibi 74'’e penaltı golüyle eşitliği sağladı. Maçın böyle bitmesi beklenirken son dakikada Bodrum FK lehine verilen ikinci penaltı kararıyla gelen golle skor 2-1 oldu. Puanını 52 yapan Ege temsilcisi maç fazlasıyla averajda Kocaelispor’un üzerine çıktı. Şanlıurfaspor ise 34 puanda kaldı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.