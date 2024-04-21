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Karamürselspor BAL’ı çok istiyor

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta zirvede Karamürselspor var. Sarı-Lacivertli ekip, Darıca deplasmanından Türkeli Gençlikspor’u 1-0 yendi, Bağdatspor’un da Beylikbağıspor’a kaybetmesiyle liderliğe yükseldi. Karamürselspor maçı 9 kişi tamamladı.

Uğur Uludağ
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Karamürselspor BAL’ı çok istiyor mask
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DARICA DEPLASMANINDAYDI

Geçen hafta sahasında çok kritik maçta Beylikbağıspor’u 1-0 yenen, ilk iki yarışında çok önemli üç puan alan Karamürselspor, cumartesi günü Darıca’da Türkeli Gençlikspor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip çok daha etkiydi ancak golü konuk Karamürselspor buldu. Eren Katkay’ın ortasında Behlül Civelek topu filelere gönderdi, Karamürselspor 1-0 öne geçti. Golden önce Türkeli Gençlikspor’un bir şutu direkten geri geldi.

KARAMÜRSEL 9 KİŞİ KALDI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Karamürselspor, ikinci yarıya iki oyuncu değiştirerek başladı. Salih Özdemir ile Behlül Civelek çıktı, yerlerine Mustafa Yalçın ile Hüseyin Akçay girdi. İkinci yarının ilk 20 dakikası denk geçti. 65.dakikada Karamürselspor’da Sezgin Bektaş kırmızı kart göndü. Türkeli Gençlikspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında son bölümlerde daha ataktı. 90+2’de bu kez Efkan Kargoğlu atıldı, maçı 9 kişi bitiren Karamürselspor hem maçı, hem de liderliği kazandı.

# karamürsel, hafta

21 Nis 2024 - 16:19 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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