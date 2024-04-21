Çarşamba günü Bağdat ile Çayırovaspor oynayacak

Son üç maçında sadece 2 puan alan, liderliği kaptıran Bağdatspor, 24 Nisan Çarşamba günü sahasında Çayırovaspor’u konuk edecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. BAL’a çıkacak ikinci takımı belirleyecek bu karşılaşmanın çok büyük heyecana ve çekişmeye sahne olması bekleniyor.
SÜPER LİG PLAY-OFF
9. HAFTA PROGRAMI
24 NİSAN ÇARŞAMBA
Avni Kalkavan Stadı
19.00 Bağdatspor-Çayırovaspor
Karamürsel Stadı
19.00 Karamürselspor- Körfez GB
Beylikbağı Stadı
19.00 Beylikbağıspor-Türkeli Gençlik
SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU
TOPLU SONUÇLAR
Beylikbağıspor: 1 Bağdatspor: 0
Çayırovaspor: 2 Körfez GB: 0
Türkeli Gençlik: 0 Karamürselspor: 1
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.