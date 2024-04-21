Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Çarşamba günü Bağdat ile Çayırovaspor oynayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Amatör Lig Play-Off’ta 9.hafta çok önemli bir maça sahne olacak.

Çarşamba günü Bağdat ile Çayırovaspor oynayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son üç maçında sadece 2 puan alan, liderliği kaptıran Bağdatspor, 24 Nisan Çarşamba günü sahasında Çayırovaspor’u konuk edecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. BAL’a çıkacak ikinci takımı belirleyecek bu karşılaşmanın çok büyük heyecana ve çekişmeye sahne olması bekleniyor.

SÜPER LİG PLAY-OFF

9. HAFTA PROGRAMI

24 NİSAN ÇARŞAMBA

Avni Kalkavan Stadı

19.00 Bağdatspor-Çayırovaspor

Karamürsel Stadı

19.00 Karamürselspor- Körfez GB

Beylikbağı Stadı

19.00 Beylikbağıspor-Türkeli Gençlik

SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

2-Karamürselspor

8

4

4

0

6

2

16

3-Çayırovaspor

8

5

0

3

15

8

15

1-Bağdat Spor

8

3

4

1

9

5

13

 4-Beylikbağıspor

8

3

2

3

8

9

11

5-Türkeli Gençlik

8

2

1

5

8

13

7

6-Körfez G.B

8

1

1

6

6

15

4

 

TOPLU SONUÇLAR

Beylikbağıspor: 1 Bağdatspor: 0

Çayırovaspor: 2 Körfez GB: 0

Türkeli Gençlik: 0 Karamürselspor: 1

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# karamürsel, hafta, Körfez

21 Nis 2024 - 16:20 - Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL