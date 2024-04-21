Çarşamba günü Bağdat ile Çayırovaspor oynayacak

Son üç maçında sadece 2 puan alan, liderliği kaptıran Bağdatspor, 24 Nisan Çarşamba günü sahasında Çayırovaspor’u konuk edecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. BAL’a çıkacak ikinci takımı belirleyecek bu karşılaşmanın çok büyük heyecana ve çekişmeye sahne olması bekleniyor.

SÜPER LİG PLAY-OFF

9. HAFTA PROGRAMI

24 NİSAN ÇARŞAMBA

Avni Kalkavan Stadı

19.00 Bağdatspor-Çayırovaspor

Karamürsel Stadı

19.00 Karamürselspor- Körfez GB

Beylikbağı Stadı

19.00 Beylikbağıspor-Türkeli Gençlik

SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi O G B M A Y P 2-Karamürselspor 8 4 4 0 6 2 16 3-Çayırovaspor 8 5 0 3 15 8 15 1-Bağdat Spor 8 3 4 1 9 5 13 4-Beylikbağıspor 8 3 2 3 8 9 11 5-Türkeli Gençlik 8 2 1 5 8 13 7 6-Körfez G.B 8 1 1 6 6 15 4

TOPLU SONUÇLAR

Beylikbağıspor: 1 Bağdatspor: 0

Çayırovaspor: 2 Körfez GB: 0

Türkeli Gençlik: 0 Karamürselspor: 1

Kaynak: SPOR SERVİSİ