Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da şampiyon oldu

Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi mağlup eden Ayla'nın finaldeki rakibi Çek Lucie Havlickova, maçtan çekildi.
Milli tenisçi, böylece kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu kazandı.
Teklerde 12. şampiyonluğuna ulaşan Ayla Aksu, en son 2021'de W15 turnuvasında birincilik elde etmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.