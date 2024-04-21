Tahkim itirazı kabul etmedi

Cuma günü toplanan Tahkim Kurulu Yeşil-Siyahlı kulübün başvurusunu kabul etmedi, PFDK’nın kararlarını onayladı. Buna göre 1’er maç bloke cezası alan maraton üst 303 ve 326, maraton alt 124A, 102, 125, 101 ve 126, numaralı alt 112, 113, 115 ve 116 bloklarda oturanlar yaklaşık 3-4 bin kişi Bandırmaspor maçına alınmayacak. 2 maç bloke cezasına çarptırılan maraton üst 301 ve maraton alt 114 numaralı bloklarda oturanlar ise hem Bandırma, hem Sakaryaspor maçlarını izleyemeyecek.