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Ümraniye maçı öncesinde takıma para dopingi yapıldı

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Kocaelispor yönetimi Ümraniye ile oynanacak kritik maç öncesinde takıma para dopingi yaptı.

Ümraniye maçı öncesinde takıma para dopingi yapıldı mask
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Kocaelispor yönetimi Ümraniye ile oynanacak kritik maç öncesinde takıma para dopingi yaptı. Teknik ekip ve futbolculara günü gelmiş maaş ve primlere bağlı olarak toplam 15 Milyon TL ödeme yapıldı. Para Cuma günü hesaplara yatırıldı. Süper Lig’e yükselme yolundaki zorlu dönemde yapılan bu ödeme yüzleri güldürdü, büyük moral oldu.

# para, kocaelispor

21 Nis 2024 - 16:48 Kocaeli- Spor --- Okunma

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