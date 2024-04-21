Siftah yapalım

PUAN ALAMADIK, GOL BİLE ATAMADIK
Kocaelispor ile Ümraniyespor lig tarihinde bugüne kadar sadece üç kez karşı karşıya geldiler. 2021-22 sezonunda 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında İzmit’teki maçı 3-0, İstanbul’daki maçı ise 1-0’lik sonuçlarla Ümraniyespor kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İzmit’te oynanan maçtan da İstanbul ekibi 3-0 galip ayrılmıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin rakibine karşı puan alamadığı gibi henüz gol de atamadı.
İÇERDEKİ 15 MAÇIN 10’UNU KAZANAMADI
Ümraniyespor’un bu sezon iç saha karnesi orta derece. Evinde 15 maça çıkan İstanbul ekibi 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alırken, rakip ağlara 17 gol gönderip, 18 gol yedi. Kırmızı-Beyazlı ekip içerdeki 14 maçın dördünde gol atamadı, yine dördünde gol yemedi. Ümraniyespor ligdeki son üç maçında sadece 1 puan alabildi.
Ümraniye’nin iç saha maçları:
Göztepe: 0-0
Çorum FK: 0-3
Bandırma: 0-1
Manisa: 3-2
Tuzla: 1-1
Bolu: 1-2
Keçiörengoücü: 2-0
Giresun: 2-1
G.Birliği: 1-1
Sakarya: 1-1
Bodrum. 1-2
Eyüp: 1-3
Altay: 2-0
Adana: 2-0
Şanlıurfa: 0-1
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.