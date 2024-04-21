Siftah yapalım

PUAN ALAMADIK, GOL BİLE ATAMADIK

Kocaelispor ile Ümraniyespor lig tarihinde bugüne kadar sadece üç kez karşı karşıya geldiler. 2021-22 sezonunda 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında İzmit’teki maçı 3-0, İstanbul’daki maçı ise 1-0’lik sonuçlarla Ümraniyespor kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İzmit’te oynanan maçtan da İstanbul ekibi 3-0 galip ayrılmıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimizin rakibine karşı puan alamadığı gibi henüz gol de atamadı.

İÇERDEKİ 15 MAÇIN 10’UNU KAZANAMADI

Ümraniyespor’un bu sezon iç saha karnesi orta derece. Evinde 15 maça çıkan İstanbul ekibi 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alırken, rakip ağlara 17 gol gönderip, 18 gol yedi. Kırmızı-Beyazlı ekip içerdeki 14 maçın dördünde gol atamadı, yine dördünde gol yemedi. Ümraniyespor ligdeki son üç maçında sadece 1 puan alabildi.

Ümraniye’nin iç saha maçları:

Göztepe: 0-0

Çorum FK: 0-3

Bandırma: 0-1

Manisa: 3-2

Tuzla: 1-1

Bolu: 1-2

Keçiörengoücü: 2-0

Giresun: 2-1

G.Birliği: 1-1

Sakarya: 1-1

Bodrum. 1-2

Eyüp: 1-3

Altay: 2-0

Adana: 2-0

Şanlıurfa: 0-1

Kaynak: SPOR SERVİSİ