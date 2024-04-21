Belediye Derincespor’a altın değerinde 3 puan: 1-0

TEK GOLÜ DEVRE BİTERKEN MELİK ATTI
2.Lig Kırmızı Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor dün Somaspor’u ağırladı. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz devre biterken öne geçti. 42’de Melik takımını öne geçirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda kontrollü oyunu tercih eden Sarı-Lacivertli ekibimiz skoru korumak için büyük mücadele verdi ve bunda başarılı oldu. 90 dakika 1-0 bitti, temsilcimiz altın değerinde 3 puan aldı. Belediye Derincespor haftayı bay geçen Düzcespor’un 4, haftayı beraberlikle geçiren Sarıyer’in ise 2 puan önüne geçti.
Belediye Derincespor: 1 Somaspor: 0
Stat: Derince Belediye doğal çim
Hakemler: Semih Kurt xx, İsmail Ertunç xx, Ömer Gezer xx
Belediye Derince: Hüseyin xx, Canberk xx, Furkan xxx, Volkan xx, Taha xxx, Alaattin xxx, Fatih xxx, Hüseyin xxx, Merik xx, Alperen xxx, Berat Ali xx
Somaspor: Muharrem xx, Yasin xx, Yiğit xx, Abdülkadir xx, Oğuzhan xx, Yusuf Emre xx, Arda xx, Kenan xx, Hakan xx, Mhamut xx, Kamil xx
Gol: Dk. 42 Melik
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.