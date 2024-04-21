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21 Nis 2024 - 17:04- Spor G:

Belediye Derincespor’a altın değerinde 3 puan: 1-0

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2.Lig’de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sarı-Lacivertli ekibimiz dün konuk ettiği Somaspor’u ilk yarı biterken Melik’in attığı golle kazandı. Çok değerli 3 puanın sahibi olan temsilcimiz Sarıyer’in 2, Düzcespor’un 4 puan önüne geçti.

Belediye Derincespor’a altın değerinde 3 puan: 1-0 mask
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TEK GOLÜ DEVRE BİTERKEN MELİK ATTI

2.Lig Kırmızı Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor dün Somaspor’u ağırladı. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz devre biterken öne geçti. 42’de Melik takımını öne geçirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda kontrollü oyunu tercih eden Sarı-Lacivertli ekibimiz skoru korumak için büyük mücadele verdi ve bunda başarılı oldu. 90 dakika 1-0 bitti, temsilcimiz altın değerinde 3 puan aldı. Belediye Derincespor haftayı bay geçen Düzcespor’un 4, haftayı beraberlikle geçiren Sarıyer’in ise 2 puan önüne geçti.

Belediye Derincespor: 1 Somaspor: 0

Stat: Derince Belediye doğal çim

Hakemler: Semih Kurt xx, İsmail Ertunç xx, Ömer Gezer xx

Belediye Derince: Hüseyin xx, Canberk xx, Furkan xxx, Volkan xx, Taha xxx, Alaattin xxx, Fatih xxx, Hüseyin xxx, Merik xx, Alperen xxx, Berat Ali xx

Somaspor: Muharrem xx, Yasin xx, Yiğit xx, Abdülkadir xx, Oğuzhan xx, Yusuf Emre xx, Arda xx, Kenan xx, Hakan xx, Mhamut xx, Kamil xx

Gol: Dk. 42 Melik

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Derince

21 Nis 2024 - 17:04 - Spor --- Okunma

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