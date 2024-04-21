Ne yaptın Darıca GB: 1-0

İlk yarısı golsüz geçiren maçın 67.dakikasında konuk takım öne geçti. Temsilcimiz beraberlik golü için yoğun çaba gösterse de başarılı olamadı. Maç 1-0 bitti. Haftayı temsilcimizle aynı puanda giren Bayburt evinde Sivas 4 Eylül’ü 2-1 mağlup etti. Sarı-Yeşilli ekibimiz son maçını evinde Akhisar ile oynarken, Bayburt Fatsa deplasmanına çıkacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.