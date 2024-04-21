Kağıtspor küme düştü: 66-69

Atatürk Spor Salonu’ndaki maçta taraftarının desteğini arkasına alan Mavi-Beyazlı ekibimiz ilk çeyreği 22-21 yenik geçtikten sonra devreye 38-38 berabere bitirdi. Üçüncü çeylrek 55-49 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrek, son anlar büyük heyecana sahne oldu. İki kez öne geçen temsilcimiz son anlarda yediği sayılarla salondan 69-66 mağlup ayrıldı ve bu sonuçla ligi sondan ikinci tamamlayıp küme düştü. Temsilcimiz gelecek sezon 2.Lig’de mücadele edecek. Küme düşen diğer takım Konyaspor oldu.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.