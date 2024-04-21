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Kağıtspor küme düştü: 66-69

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de mücadele eden Kağıtspor son maçını dün Play-Off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir ile oynadı.

Kağıtspor küme düştü: 66-69 mask
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Atatürk Spor Salonu’ndaki maçta taraftarının desteğini arkasına alan Mavi-Beyazlı ekibimiz ilk çeyreği 22-21 yenik geçtikten sonra devreye 38-38 berabere bitirdi. Üçüncü çeylrek 55-49 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrek, son anlar büyük heyecana sahne oldu. İki kez öne geçen temsilcimiz son anlarda yediği sayılarla salondan 69-66 mağlup ayrıldı ve bu sonuçla ligi sondan ikinci tamamlayıp küme düştü. Temsilcimiz gelecek sezon 2.Lig’de mücadele edecek. Küme düşen diğer takım Konyaspor oldu.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

21 Nis 2024 - 17:11 Kocaeli- Spor --- Okunma

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