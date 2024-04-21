BAL’DA Gebze, Gölcük, Kullar ve Diliskelesi kazandı

Bölgesel Amatör Lig’de 25. hafta maçları dün oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor Uzunkörpü deplasmanında 5-1 kazanırken, lider Çorlu da deplasmanda kazandı. İki takım arasındaki puan farkı değişmedi. Gölcükspor evinde Keşan engelini 4-2 ile aşarken, Kullarspor sahasında Feriköy’e tek golle üstünlük sağladı. Diliskelesi, Saray deplasmanında 2-1 kazanırken, Yuvacıkspor İFA ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.