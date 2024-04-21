3 aylık açılan kapanan işletme sayısı belli oldu

SİCİL KAYITLARI DEVAM ETTİ

Kocaeli’de, 2024 yılının ilk 3 ayında açılan ve kapanan işletme sayısı TESK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kentte ocak, şubat, mart aylarında toplam 1480 işletme açılırken 530 işletme de kapandı. Kapanan işletmelerin 186’sının işletmecisi birden fazla meslek sahibi ya da işletme sahibi olurken, söz konusu vatandaşların bu işletmelerden birini kapattığı ve bu tür işletmecilerin sicil kaydının devam ettiği kaydedildi. 476 işletme ise işletmecisinin esnaf sicil kaydı silinerek faaliyetlerini sonlandırdı. Açılan işletmelerin 543’ü mart ayında faaliyete geçerken kapanan işletmelerin de 239’u mart ayında kapandı.