TÜGVA’dan sert tepki: Bu çirkinliğe gereken cevabı hukuk önünde vereceğiz

SİYASİ EMELLERİNE ALET ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR

İzmit Belediye Meclisi’nde, TÜGVA’ya tahsis edilen yurdun tahsisinin iptal edilmesine karar verilmişti. Karar sonrası TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Salim ve TÜGVA Üyeleri, İzmit Sabri Yalım Parkı bir araya geldi. Basın açıklaması yapılan birliktelikte Mustafa Salim şunları söyledi: “Başkanı Dünden bugüne bir düzeltme ve özür gelir diye bekledik. Baktık ki, yapılan yanlış kasıtlı ve bilinçli. Burada çirkin saldırıya yurt öğrencilerimizle tepki amacıyla bulunuyoruz. Son beş yıldır İzmit Belediye yönetiminde oturan zihniyet bulduğu her fırsatta vakfımızı siyasi emellerine alet etmeye çalışmış, vakfımıza yönelik manipülatif söylemlerini kin ve nefretle harmanlayarak kimi zaman sözlü kimi zaman da fiziki şiddete varan bir gerilimin tırmanmasına ön ayak olmaktan asla vazgeçmemiştir.

FİZİKİ ŞİDDETTE BULUNMALARINI UNUTMUŞ DEĞİLİZ

Yakın bir geçmişte aynı zihniyetin siyasi lideri tarafından yine aynı iftiralara uğradığımızı ve bu mesnetsiz iftiralara istinaden harekete geçirilen birtakım karanlık fraksiyonların yurt binamıza adeta baskın yaparak çalışanlarımıza, öğrencilerimize fiziki şiddette bulunduklarını unutmuş değiliz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis kürsüsünden yurdumuzda kalan öğrenci arkadaşlarımızın mağdur olmayacağına dair güvence veren açıklamalarıyla, aynı saatlerde CHP Gençlik Kolları’ndan olduğunu öğrendiğimiz bazı şahısların yurt binamız önüne gelerek “Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak” ifadelerindeki çirkinlik arasında bir çelişki aramıyoruz.

KANDIRMACADAN BAŞKA BİR ŞEY İFADE ETMEMEKTEDİR

Nefret söylemlerine, ötekileştirici politikalarına, ayrıştırıcı dillerine aşina olduğumuz bu zihniyetin ekran karşısında başka uygulamada ise bambaşka bir maske takındığını başından beri biliyoruz. Cumartesi günü yurt binamız önünde açıklama yapan, Türkçesi kıt, imlası bozuk, ifadesi sığ CHP gençlik kollarının çirkin söylemleri bir kez daha göstermiştir ki; Fatma Kaplan Hürriyet’in “Gülümse İzmit” ifadesi manipülatif bir reklam propagandasıdır. Kitleler önünde sergilenen kalp işareti kandırmacadan başka bir şey değildir. Yurdumuzda kalan öğrencilerimizi çirkince bir yaklaşımla hedefe koyan “Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak” ifadesi bu zihniyetin bilinçaltını yeteri derecede ifşa etmektedir.

ADLARINA YAKIŞAN BOZGUNCULUĞU YAPMIŞTIR

En büyük özellikleri bölmek, parçalamak, ayrıştırmak olanlar sözüm ona gençlerimizi Cumhuriyetimizin dışında tutarak yine kendi adlarına yakışan bozgunculuğu yapmıştır.

Kurulduğu günden bu yana şehit aileleri ve gazi yakınlarına kayıtsız, şartsız kapısı açık olan; kimsenin siyasi görüşüne bakılmaksızın bütün gençlerimize başarı ve ihtiyaç durumuna göre burs veren ve kapasitesi oranında her bir gencimize sıcak yuva imkânı sunan vakfımızı ve öğrencilerimizi kim hangi gafletle Cumhuriyetimizin dışında tutabilir! Hangi dahili bedbaht, “Türk istikbalinin evladı!” hitabına muhatap olmaktan şeref duyan bu gençlerimizi böyle bir ithamla kirletme cesaretine sahip olabilir!

HADDİNİZ VE CESARETİNİZ DEĞİLDİR

Yurt binamız önüne gelerek gövde gösterisi yapan bu sefihler evvela seçim ittifakı yaparak güneydoğu illerimizde belediye kazandırdıkları ortaklarının bölücü faaliyetlerine karşı tavır takınmayı öğrensinler. Nerede nasıl tavır alınacağını, Türk evladına yakışan duruşun nasıl ve hangi ölçüde olacağını beceremiyorlarsa gelsin derslerini buradaki vatan evlatlarının bilgeliğinden devşirsinler. Yurt binamızın önüne gelerek “Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak” çirkinliğine imza atan bedbahtlara buradan sesleniyoruz: Bilgi ve birikimden yoksun cahil Cumhuriyetçiliğiniz ve helvadan Atatürkçülüğünüzle bu asil vatan evlatlarına kin kusmak sizin haddiniz ve cesaretiniz değildir.

NASIL OLACAĞINI ÖĞRETECEK KIRATTA DEĞİLDİR

Şayet bir had ve cesaretiniz varsa evvela seçim ortaklığı yaptığınız müttefiklerin bölücü eylem ve söylemlerine karşı duracak, Diyarbakır Sur İlçesinde belediye başkan odasına Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret edenlere dikleneceksiniz. Memleketimizin birçok ilini seçim ortaklığı yaparak PKK’nın siyasi uzantılarına teslim edenlerin zavallılığı bize cumhuriyet çocuğunun nasıl olacağını öğretecek kıratta değildir.

KINAMAKLA KALACAK DEĞİLİZ

Olmazlar da! Vakfımıza ve vakıf yurdumuzda kalan öğrencilerimize ayrıştırıcı söylemlerle iftira atanları kınamakla kalacak değiliz. Bu çirkinliğe gereken cevabı hukuk önünde vereceğiz. Seçildiği günün hemen ardından “Bana çiçek getirmeyin, ÇYDD'ye bağış yapın” diye açıklamada bulunan bir başkandan nasıl bir kapsayılıcık beklenileceğinin görüntüsü bu tavırları ile burada netleşmiştir. Bugün TÜGVA yurdunda kalan öğrencileri Cumhuriyetin dışında tutma bedbahtlığı sergileyenler yarın başörtülüleri de geçmişte olduğu gibi cadı kazanına atmayacakları kimin garantisi altında olabilir?

SİYASİ RANT DEVŞİRMEK AKLA ZİYANDIR

Bugün Vatan, Millet, Cumhuriyet sloganlarından yaptığı maskelerle yurt binamızı lağvetmeye çalışanların yarın hangi STK’lar ile iş tutacağının, hangi zihniyetlere neleri hibe edeceğinin takipçisi olacağımızı bilmelerini isteriz. Bizi hedefine alma şaşılığına düşen malum zihniyete sesleniyoruz; Türkiye Gençlik Vakfı milli ve manevi değerler etrafında kenetlenen milletimizin ortak buluşma paydasıdır. Gençlerimizin ortak paydası, siyasi erki eline geçirenlerin ideolojik hesaplaşma alanına dönüştürülemeyecek ve nefret söylemlerine kurban edilemeyecek kadar siyaset üstüdür. Buradan siyasi rant devşirmek akla ziyandır.

‘TÜGVA’ DEMEK ‘TÜRKİYE’ DEMEKTİR

Seçimlerin hemen ardından bu eylemi gerçekleştirerek şehrimizi germeyi tercih eden belediye başkanını vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyor, hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. ‘TÜGVA’ demek ‘Türkiye’ demektir. Böyle bir çatı altında toplumsal ayrışmaya, ayrıştırıcı nefret söylemlerine, ideolojik hesaplaşmalara asla yer verilmeyecek ve toplumsal mutabakatımızın teminatı olan tüm gençlerimize olan hizmet aşkımız aynı minval üzere devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Kaynak: BÜLTEN