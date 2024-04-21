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21 Nis 2024 - 17:49- Asayiş G:

Komşuda korkunç olay! Yaylada kadın cesedi bulundu

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Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası’nda bir kadın cesedi bulundu.

Komşuda korkunç olay! Yaylada kadın cesedi bulundu mask
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Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt (27) olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Kurt’un vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

# sevk, Sakarya

21 Nis 2024 - 17:49 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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