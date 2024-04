Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...

KIRMIZIDAKİ ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye geneli son 1 ayda en fiyatlarına üst üste zamlar geldi. Son olarak Et ve Süt Kurumu da kendi mağazalarında fiyatlara yüzde 25 zam yaptığını ilan etti. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından kent kasaplarında hem kırımızı hem de beyaz et fiyatlarını inceledik. Şubat ayı ile nisan ayı et fiyatları yan yana geldiğinde dana kıymaya, dana kuşbaşı ve dana bifteğin fiyatı 130 TL, köfte 150, sucuk ise 140 TL zamlandı. Beyaz ete gelindiğinde ise bütün tavuğa 21, bagete 15, sarmaya 40, göğüs fileto 35, kanat 30, çıtır kelebek ise 40 TL zamlandı. Kuzuda fiyatlar pek değişmezken bahar, kelle, uykuluk, dalak ve kuyruk etinde fiyatlar yükseldi.

HER HAFTA 10 TL 10 TL ZAM GELDİ

Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam yaşanan son gelişmelerle ilgili konuştu. Şalgam konuyla ilgili şunları söyledi: “Son olarak Et ve Süt Kurumu yüzde 25 zam yaptı ama Ramazan Ayı boyunca her hafta karkas ete 10 TL, 10 TL zam geldi. Kesim fiyatları Kocaeli’de 400 TL’yi gördü, 400 TL’ye dana kesildi. Bu hafta itibariyle 385 TL bandına inildi, ufak bir indirim oldu gibi. Kocaeli kasap esnafları olarak 580 TL’ye dana kıyma, 620-650 TL bandında dana kuşbaşı satıyoruz.

BİRAZ DAHA UYGUN FİYATLA SATIYORUZ

İstanbul’da 650 TL’ye dana kıyma satıldığını görüyoruz, Kocaeli biraz daha uygun fiyatla satıyoruz. Bu ara fiyatın yükselmesinin sebebi üretimin de biraz artmış olması gibi duruyor, nüfusumuz her geçen gün biraz daha yükseliyor. Üretim konusunda kendi ürettiğimiz etin yetersiz kaldığını görüyoruz. Et ve Süt Kurumumuz elinden geleni yapıyor, yurt dışından et getirerek et ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyor ama ona rağmen fiyatlar artıyor. Şimdi de Kurban Bayramı geliyor, insanımız büyükbaş hayvanını satabilmek için bekletebiliyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİNİN TÜKETİMİNE YÖNELMELİYİZ

Bir çağrıda bulunmak isterim kurban kesecek vatandaşlarımız küçükbaşa yönelsin çünkü daha çabuk ürüyor. 7 ayda bir ikiz doğurabiliyor, 1 yaşına geldiğinde kurban olabilir ama büyükbaş için en az 2 sene beklemek gerekiyor. Dana etindeki fiyat artışını önlemek için toplum olarak küçükbaş hayvan etinin tüketimine yönelmeliyiz. Kırmızı ette yaşanan sıkıntıyı küçükbaş hayvan üretimine ve tüketimine yönelerek aşabileceğimize inanıyorum. Bundan sonra et fiyatları yükselir mi? Pek sanmıyorum. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı sonrası da en az 2 ay bir hareketlilik olmayacaktır”