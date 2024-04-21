Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...

KIRMIZIDAKİ ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye geneli son 1 ayda en fiyatlarına üst üste zamlar geldi. Son olarak Et ve Süt Kurumu da kendi mağazalarında fiyatlara yüzde 25 zam yaptığını ilan etti. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından kent kasaplarında hem kırımızı hem de beyaz et fiyatlarını inceledik. Şubat ayı ile nisan ayı et fiyatları yan yana geldiğinde dana kıymaya, dana kuşbaşı ve dana bifteğin fiyatı 130 TL, köfte 150, sucuk ise 140 TL zamlandı. Beyaz ete gelindiğinde ise bütün tavuğa 21, bagete 15, sarmaya 40, göğüs fileto 35, kanat 30, çıtır kelebek ise 40 TL zamlandı. Kuzuda fiyatlar pek değişmezken bahar, kelle, uykuluk, dalak ve kuyruk etinde fiyatlar yükseldi.
HER HAFTA 10 TL 10 TL ZAM GELDİ
Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam yaşanan son gelişmelerle ilgili konuştu. Şalgam konuyla ilgili şunları söyledi: “Son olarak Et ve Süt Kurumu yüzde 25 zam yaptı ama Ramazan Ayı boyunca her hafta karkas ete 10 TL, 10 TL zam geldi. Kesim fiyatları Kocaeli’de 400 TL’yi gördü, 400 TL’ye dana kesildi. Bu hafta itibariyle 385 TL bandına inildi, ufak bir indirim oldu gibi. Kocaeli kasap esnafları olarak 580 TL’ye dana kıyma, 620-650 TL bandında dana kuşbaşı satıyoruz.
BİRAZ DAHA UYGUN FİYATLA SATIYORUZ
İstanbul’da 650 TL’ye dana kıyma satıldığını görüyoruz, Kocaeli biraz daha uygun fiyatla satıyoruz. Bu ara fiyatın yükselmesinin sebebi üretimin de biraz artmış olması gibi duruyor, nüfusumuz her geçen gün biraz daha yükseliyor. Üretim konusunda kendi ürettiğimiz etin yetersiz kaldığını görüyoruz. Et ve Süt Kurumumuz elinden geleni yapıyor, yurt dışından et getirerek et ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyor ama ona rağmen fiyatlar artıyor. Şimdi de Kurban Bayramı geliyor, insanımız büyükbaş hayvanını satabilmek için bekletebiliyor.
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİNİN TÜKETİMİNE YÖNELMELİYİZ
Bir çağrıda bulunmak isterim kurban kesecek vatandaşlarımız küçükbaşa yönelsin çünkü daha çabuk ürüyor. 7 ayda bir ikiz doğurabiliyor, 1 yaşına geldiğinde kurban olabilir ama büyükbaş için en az 2 sene beklemek gerekiyor. Dana etindeki fiyat artışını önlemek için toplum olarak küçükbaş hayvan etinin tüketimine yönelmeliyiz. Kırmızı ette yaşanan sıkıntıyı küçükbaş hayvan üretimine ve tüketimine yönelerek aşabileceğimize inanıyorum. Bundan sonra et fiyatları yükselir mi? Pek sanmıyorum. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı sonrası da en az 2 ay bir hareketlilik olmayacaktır”
ÜRÜN ADI
ŞUBAT FİYATI (₺)
NİSAN FİYATI (₺)
Dana Kıyma
450
580
Dana Kuşbaşı
490
620
Dana Biftek
550
680
Bütün Tavuk
89
110
Baget
140
155
Sarma
120
160
Göğüs Fileto
145
180
Tavuk Ciğeri
70
80
Kanat
130
160
Çıtır Kelebek
110
150
Köfte
400
550
Sucuk
450
590
Dana Ciğeri
400
400
Dana Yürek
200
200
Dana Böbrek
80
100
Bahar Eti
380
430
Kelle Eti
280
300
Dana Dil
350
350
Uykuluk
270
280
Kuyruk Eti
270
280
İşkembe
100
100
Kuzu Ciğeri
600
600
Kuzu Takım
350
350
Kuzu Kelle
180
180
Kuzu Paça
25
25
Dana Paça
140
140
Dalak
80
100
Beyin
80
80
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.