Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde ülke geneli et fiyatlarına üst üste gelen zamlardan Kocaeli’de nasibini aldı. Et fiyatları 1 ay öncesi fiyatlarıyla kıyaslandığında 100 TL ve üzeri zamlar dikkat çekiyor.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar... mask
Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...
Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KIRMIZIDAKİ ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye geneli son 1 ayda en fiyatlarına üst üste zamlar geldi. Son olarak Et ve Süt Kurumu da kendi mağazalarında fiyatlara yüzde 25 zam yaptığını ilan etti. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından kent kasaplarında hem kırımızı hem de beyaz et fiyatlarını inceledik. Şubat ayı ile nisan ayı et fiyatları yan yana geldiğinde dana kıymaya, dana kuşbaşı ve dana bifteğin fiyatı 130 TL, köfte 150, sucuk ise 140 TL zamlandı. Beyaz ete gelindiğinde ise bütün tavuğa 21, bagete 15, sarmaya 40, göğüs fileto 35, kanat 30, çıtır kelebek ise 40 TL zamlandı. Kuzuda fiyatlar pek değişmezken bahar, kelle, uykuluk, dalak ve kuyruk etinde fiyatlar yükseldi.

Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...

HER HAFTA 10 TL 10 TL ZAM GELDİ

Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam yaşanan son gelişmelerle ilgili konuştu. Şalgam konuyla ilgili şunları söyledi: “Son olarak Et ve Süt Kurumu yüzde 25 zam yaptı ama Ramazan Ayı boyunca her hafta karkas ete 10 TL, 10 TL zam geldi. Kesim fiyatları Kocaeli’de 400 TL’yi gördü, 400 TL’ye dana kesildi. Bu hafta itibariyle 385 TL bandına inildi, ufak bir indirim oldu gibi. Kocaeli kasap esnafları olarak 580 TL’ye dana kıyma, 620-650 TL bandında dana kuşbaşı satıyoruz.

Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...

BİRAZ DAHA UYGUN FİYATLA SATIYORUZ

İstanbul’da 650 TL’ye dana kıyma satıldığını görüyoruz, Kocaeli biraz daha uygun fiyatla satıyoruz. Bu ara fiyatın yükselmesinin sebebi üretimin de biraz artmış olması gibi duruyor, nüfusumuz her geçen gün biraz daha yükseliyor. Üretim konusunda kendi ürettiğimiz etin yetersiz kaldığını görüyoruz. Et ve Süt Kurumumuz elinden geleni yapıyor, yurt dışından et getirerek et ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyor ama ona rağmen fiyatlar artıyor. Şimdi de Kurban Bayramı geliyor, insanımız büyükbaş hayvanını satabilmek için bekletebiliyor.

Kırmızı et fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar...

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİNİN TÜKETİMİNE YÖNELMELİYİZ

Bir çağrıda bulunmak isterim kurban kesecek vatandaşlarımız küçükbaşa yönelsin çünkü daha çabuk ürüyor. 7 ayda bir ikiz doğurabiliyor, 1 yaşına geldiğinde kurban olabilir ama büyükbaş için en az 2 sene beklemek gerekiyor. Dana etindeki fiyat artışını önlemek için toplum olarak küçükbaş hayvan etinin tüketimine yönelmeliyiz. Kırmızı ette yaşanan sıkıntıyı küçükbaş hayvan üretimine ve tüketimine yönelerek aşabileceğimize inanıyorum. Bundan sonra et fiyatları yükselir mi? Pek sanmıyorum. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı sonrası da en az 2 ay bir hareketlilik olmayacaktır” 

 

ÜRÜN ADI

ŞUBAT FİYATI (₺)

NİSAN FİYATI (₺)

Dana Kıyma

450

580

Dana Kuşbaşı

490

620

Dana Biftek

550

680

Bütün Tavuk

89

110

Baget

140

155

Sarma

120

160

Göğüs Fileto

145

180

Tavuk Ciğeri

70

80

Kanat

130

160

Çıtır Kelebek

110

150

Köfte

400

550

Sucuk

450

590

Dana Ciğeri

400

400

Dana Yürek

200

200

Dana Böbrek

80

100

Bahar Eti

380

430

Kelle Eti

280

300

Dana Dil

350

350

Uykuluk

270

280

Kuyruk Eti

270

280

İşkembe

100

100

Kuzu Ciğeri

600

600

Kuzu Takım

350

350

Kuzu Kelle

180

180

Kuzu Paça

25

25

Dana Paça

140

140

Dalak

80

100

Beyin

80

80

 

# HER, Türkiye, VAR, Kocaeli, İstanbul, hafta

21 Nis 2024 - 19:06 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.750.616 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL