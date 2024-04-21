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Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aniden yavaşlayan trafikte hafif ticari araç, motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı mask
Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. idaresindeki 34 GB 5960 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aniden yavaşlayan trafikte önnüdeki E.Ç. hakimiyetindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet de önündeki 34 HYG 572 plakalı Citröen marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Hafif ticari araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

# sevk, İstanbul, polis, araç, Motosiklet

21 Nis 2024 - 19:18 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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