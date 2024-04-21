Kocaeli’de binlerce öğrenci sınava girdi, yakınları kapılarda bekledi

2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı yapıldı. 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınav saat 10.00’nda başladı ve 12.00’de sona erdi. 100 sorunun öğrencilere sorulduğu sınavın sonuçları 17 Mayıs’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Sınava Kocaeli’nin 12 ilçesinden 14 bin 499 öğrenci girdi. Sınav il genelindeki 50 okulda ve 878 salonda gerçekleşti, öğrenciler salonlarda sorularla uğraşırken yakınları da okulların önünde bekledi.