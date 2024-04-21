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Kocaeli’de binlerce öğrenci sınava girdi, yakınları kapılarda bekledi

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Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bursluluk sınavı yaptı. Öğrenciler sınav salonlarında sorularla uğraşırken yakınları da okul önlerinde bekledi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kocaeli’de binlerce öğrenci sınava girdi, yakınları kapılarda bekledi mask
Kocaeli’de binlerce öğrenci sınava girdi, yakınları kapılarda bekledi
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2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı yapıldı. 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınav saat 10.00’nda başladı ve 12.00’de sona erdi. 100 sorunun öğrencilere sorulduğu sınavın sonuçları 17 Mayıs’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Sınava Kocaeli’nin 12 ilçesinden 14 bin 499 öğrenci girdi. Sınav il genelindeki 50 okulda ve 878 salonda gerçekleşti, öğrenciler salonlarda sorularla uğraşırken yakınları da okulların önünde bekledi.

Kocaeli’de binlerce öğrenci sınava girdi, yakınları kapılarda bekledi

# Kocaeli

21 Nis 2024 - 19:22 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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