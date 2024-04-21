Keskin virajı hasarsız dönelim

ÜMRANİYESPOR’UN KONUĞUYUZ

Trendyol 1.Lig’de 31.haftanın kapanışını biz yapıyoruz. Son 3 maçta aldığı 7 puanla morallenen, ligi üçüncü bitirme şansı yakalayan Kocaelispor, düşme korkusunu yakından hisseden Ümraniyespor’un yarın akşam konuğu olacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz Bolu ve Bandırma’nın puan kaybetmesiyle Play-Off hakkı elde etmeye çok yaklaştı. Temsilcimiz yarın akşamki maçı kazanırsa Play-Off’un altıyla puan farkını 8’e çıkartıp bitime 3 maç kala ligi ilk 7 içinde bitirmeyi büyük ölçüde garantileyecek. Körfez aynı zamanda alacağı üç puanla doğrudan Play-Off finali oynama yolunda da önemli bir adım atacak.

YARIN SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Temsilcimizde Fofana ile Giorgi sakatlıkları, Devit ise cezası nedeniyle yok. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in son Giresun maçı kadrosunda değişiklik yapması beklenmiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimizde sarı kart sınırında olan Burak ile Ramil’in dikkatli olmaları gerekiyor. İki isim bugün sarı kart gördükleri takdirde Bandırmaspor’a karşı takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ümraniye Belediye Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN SporTS MA1 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Trabzon bölgesinden Furkan Aksuoğlu yönetecek.