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Caddeyi kim temizleyecek?

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İzmit Yuvam Akarca Mahallesi’nde bulunan Fatma Seher Caddesi’nin çevresindeki çöpler ve kirlilik ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
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Caddeyi kim temizleyecek?
Caddeyi kim temizleyecek?
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Caddenin çevresinin temizlenmesini isteyen vatandaşlar, “Konu ile ilgili İzmit Belediyesi’ne durumu anlattık ancak İzmit Belediyesi bu caddenin Büyükşehir’in sorumluluğunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine durumu Büyükşehir’e söyledik ama onlar da ‘Bu bölgeye İzmit Belediyesi bakıyor’ dedi. Arada kaldık. Biz vatandaşlar olarak buranın kimin sorumluluğunda olduğuna bakmıyoruz. Bu caddenin temizlenmesini ve çevresindeki çöplerin toplanmasını istiyoruz. İki belediyenin buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

Caddeyi kim temizleyecek?
Caddeyi kim temizleyecek?

# İzmit, Büyükşehir, İzmit Belediyesi

21 Nis 2024 - 20:23 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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